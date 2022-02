Valijevová nebola bezchybná, ale je na prvom mieste. Plakala ona i Japonka

BRATISLAVA, PEKING. Neskrývala, že je emocionálne vyčerpaná. Nie nadarmo ju však považujú už v pätnástich za najlepšiu krasokorčuliarku všetkých čias. Kamila Valijevová nebola bezchybná v krátkom programe na ZOH v Pekingu, ale i tak je na prvom mieste.

Fenomenálna Ruska sa pred súťažou zúčastnila na zasadaní Športového arbitrážneho súdu, ktorý rozhodol o tom, že môže súťažiť napriek tomu, že mala pozitívny nález na zakázaný trimetazidín. „Sedela som tam sedem hodín, mali sme len jednu 20 minútovú prestávku. Bolo to veľmi ťažké. No evidentne je to jedna z etáp, ktorú musím zvládnuť,“ hovorila Valijevová pre ruskú televíziu Prvý kanál.

Námet na niekoľko filmov „To, čím prešla za posledných niekoľko dní, by bolo skvelým námetom na film. Alebo na viacero filmov,“ poznamenali komentátori britského Eurosportu pred jazdou mladej pretekárky. Valijevová ako obvykle začala svoj krátky program trojitým axlom, no dopadla na dve nohy. Ostatné prvky však zvládla výborne a napriek menšiemu zaváhaniu je na prvom mieste so skóre 82,16 bodu.

Jej krajanka a úradujúca majsterka sveta Anna Ščerbakovová zajazdila úplne čisto, ale skočila iba dvojitý axel a tak napriek skvelej interpretácii je iba druhá so ziskom 80,20 bodu. „Vždy chcem odísť z ľadu s pocitom, že som spravila všetko, čo som mohla a nič neľutujem. V krátkom programe sa mi to podarilo, teraz je mojím cieľom zopakovať to vo voľnej jazde,“ uviedla Ščerbakovová. O prípade Valijevovej nechcela hovoriť: „Na moje tréningy to vplyv nemá, to je podstatné. S Kamilou vychádzame, no nič vám o tom nebudem hovoriť,“ uviedla.

„Bez chýb dnes z tridsiatich dievčat odjazdila program len Anna Ščerbakovová. Olympiáda je tlak pre každého. Aj keď naše reprezentantky to všetky zvládli,“ citoval ruský Sport-Express uznávaného choreografa Iľju Averbucha. Gladiátorka z Japonska Bývalý olympijský víťaz nemal celkom pravdu, lebo výborný krátky program predviedla aj Japonka Kaori Sakamotová. Na hudbu z filmu Gladiátor bojovala zo všetkých síl a jej odmenou je priebežné tretie miesto so skóre 79,84 bodu. Sakamotová mala slzy v očiach už keď schádzala z ľadu. Keď uvidela známky, začala plakať od radosti ešte viac. V rukách pritom držala podobizne ďalších členov jeho trénerského štábu, ktorí pre prísne limity s ňou nemohli byť osobne v Pekingu.