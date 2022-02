Trénuje v nákupnom centre, o ľad sa delí s desiatkami ľudí. Publikum ho miluje

Na ZOH v Pekingu však dosiahol krasokorčuliar Donovan Carrillo historický výsledok: ako prvý pretekár z Mexika postúpil na olympiáde do voľných jázd.

Predtým sa venoval gymnastike a skokom do vody.

Ak sa to podarilo Javimu...

22-ročný Mexičan obdivuje Javiera Fernándeza, sedemnásobného majstra Európy a dvojnásobného majstra sveta. „On tiež pochádza z nekorčuliarskej krajiny a predsa sa dokázal presadiť,“ zdôraznil Carrillo.

Vďaka Fernándezovým výsledkom v Španielsku vznikli nové klziská a záujem o krasokorčuľovanie stúpol. „Ak sa to podarilo Javimu, prečo by som to nemohol aj spraviť pre svoju krajinu?,“ poznamenal Mexičan v rozhovore pre oficiálnu stránku Medzinárodnej korčuliarskej únie.

Legendárny Fernández zavŕšil svoju kariéru bronzovou medailou z olympiády v Pjongčangu.