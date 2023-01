Hagara s istotou najlepšieho umiestnenia v kariére, postúpil do voľných jázd

Adam Siao Him Fa

ESPOO. Adam Hagara postúpil na krasokorčuliarskych ME vo fínskom Espoo do voľných jázd. Šestnásťročný slovenský reprezentant obsadil v stredajšom krátkom programe 21. miesto so známkou 65,15 bodu. Za vlastným maximom z októbra minulého roka zaostal len o 1,27 bodu.

Na vlaňajšom šampionáte v estónskom Tallinne obsadil Hagara v krátkom programe 25. priečku a tesne mu unikol postup do voľných jázd. Na MS v Montpellieri skončil na 26. mieste, v Espoo tak už teraz má istotu najlepšieho umiestnenia v kariére na vrcholných podujatiach.