Vynechal boj o bronz proti Slovákom na ZOH. Superhviezda nepomôže dlhšie ani Dallasu

Mikko Rantanen (vľavo).
Mikko Rantanen (vľavo). (Autor: TASR/AP)
24. feb 2026 o 07:43
Fínsky útočník utrpel na olympijskom turnaji v Miláne zranenie v dolnej časti tela.

Hokejisti Dallasu Stars sa budú musieť v najbližších zápasoch NHL zaobísť bez Mikka Rantanena.

Fínsky útočník utrpel na olympijskom turnaji v Miláne zranenie v dolnej časti tela. Rantanen nemohol nastúpiť v zápase o bronz proti Slovensku, ktorý „Suomi" vyhrali 6:1.

„Zatiaľ nevieme určiť presnú dĺžku nútenej pauzy, v najbližších zápasoch nám však Mikko bude chýbať. Viac budeme vedieť po vyšetreniach, ktoré absolvuje v utorok," uviedol pre oficiálny web profiligy tréner Dallasu Glen Gulutzan.

V tejto sezóne je Rantanen najproduktívnejší hráč „hviezd". Na konte má 69 bodov, k 20 gólom pridal 49 asistencií.

