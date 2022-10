Kotalík po prehre neprajníkom: Drel som na zápas ako kôň a vy píšete, že som odpad

Urážky na s ociálnych sieťach

S odstupom hodín sa Kotalík rozhodol vrátiť k súboju a nešetril kritikou na viaceré vulgárne komentáre na jeho adresu.

„Toto je také to prvé vyjadrenie po zápase. Donútilo ma k tomu to, keď som si prečítal komentáre na môj duel na sociálnych sieťach. Vy si neviete predstaviť tú drinu, ktorá za tým stojí. Drel som ako kôň. Píšete tam také veci, že som bez fýzy, že som odpad a také veci. Za štrnásť dní som hnusnou dietou dal dole asi šesťnásť kilogramov. Ľudia, čo boli okolo mňa ako André alebo Honza vedia, že som trénoval tvrdo a mal som natrénované. Ten zápas, ktorý som mal sa mi zmenil polhodinu pred vážením.

Celú dobu som sa pripravoval na Ukrajinca, boxera. Pripravoval som sa na postojára a dostal som výborného zemiara. Zápas trval tri minúty, z čoho som ho dva a pol minúty na zemi tĺkol. Áno, urobil som chybu, nabehol som si do trianglu a pospal som si. Strašne ma to mrzí, bola to hlúpa chyba, hanbím sa za to, lebo viem, že som mal tvrdo natrénované. Vy neviete, aká drina za tým je, píšete mi, že som lopata, že som odpad.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým, čo mi fandia, mojmu tímu, mamke. Zápas som si užil, fyzicky som bol na tom asi najlepšie, bohužiaľ nevyšlo mi to. Verím, že sa ukážem ešte tento rok,“ uviedol v príspevku na Instagrame.

Michal Kotalík sa na turnaji East Pro Fight mal pôvodne stretnúť s Maksimom Sergeevom, ktorého však na poslednú chvíľu nepustili na slovensko-ukrajinskej hranici.

Náhradou v hodine dvanástej bol Mateusz Strelczyk, slovenskému divákovi dobre známy z jeho pôsobenia v Oktagone.

Kotalík sa sobotnou prehrou dostal na vyrovnanú bilanciu šiestich víťazstiev a šiestich porážok na profesionálnom okruhu MMA.