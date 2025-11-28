Súper Slovenska v baráži o MS s extra motiváciou. Už len zvládnuť oba zápasy

Kosovská vláda vo štvrtok oznámila, že národnému futbalovému tímu vyplatí 1,5 milióna eur, keď sa kvalifikuje na budúcoročné majstrovstvá sveta.
Kosovo, ktoré sa usiluje o svoju prvú účasť na majstrovstvách sveta, skončilo v kvalifikačnej skupine druhé s 11 bodmi, čím si zabezpečilo miesto v marcovej európskej baráži.
Teraz ich čaká Slovensko, pričom víťaz následne nastúpi doma vo finále baráže proti lepšiemu z dvojice Turecko alebo Rumunsko. Tím, ktorý zvládne obe stretnutia, postúpi na MS 2026.
Dočasný premiér Albin Kurti uviedol, že jeho vláda vyplatí tímu bonus 500 000 eur v prípade triumfu nad Slovenskom.
„Po druhé, v prípade postupu na majstrovstvá sveta sa zaväzujeme k dodatočnej odmene vo výške jedného milióna eur,“ povedal Kurti počas televízneho zasadnutia kabinetu.
„Poďme Kosovo, vždy s vami,“ dodal.
Kosovo sa stalo členom UEFA a FIFA v roku 2016 po vyhlásení nezávislosti od Srbska v roku 2008.