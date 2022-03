Koniec fenoménu zvaného Fury? Brit hovorí o presnom dátume konca kariéry

Jedna z prvých tlačových konferencií pred súbojom ale neprebiehala úplne podľa predstáv všetkých zúčastnených strán.

Najmä neúčasť na nej zo strany Whytea bola oporným bodom na podpichovanie Furyho.

„Mal by to byť a promovať súboj. Na druhej strane ho ale za to nevidím, ak by tu bol, pravdepodobne by odo mňa dostal už teraz. Je to dobré, že tu nie je, inak by som už sedel v cele zadržania niekde v Londýne,“ povedal rodák z Manchesteru.