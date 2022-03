Oktagon expanduje do Nemecka, Klein prijal v UFC nečakaný zápas (Týždeň V klietke)

So zmenou sa musí vysporiadať Čech Jiří Procházka. V UFC mu presunuli termín titulového zápasu.

Čo bude pre zverenca Attilu Végha ďalej? "Teraz si dám pauzu aspoň 2-3 týždne alebo mesiac," ozrejmil Čepo. Dlho očakávaný duel s Matějom Peňázom by sa tak mohol uskutočniť neskôr v tomto roku.

Tentoraz však Silva ťahal za kratší koniec a on sám inkasoval knokaut. Čepo typickým štýlom ukončil duel v prvom kole.

Slovensko-srbský bojovník Vlasto Čepo sa po zraneniach, ktoré ho vyradili z minuloročného decembrového zápasu s Matějom Peňázom, vrátil do klietky.

V decembri nenastúpil ani do zápasu vo Francúzsku, avšak tieto problémy už sú minulosťou a Lohore sa predsa vrátil na pôdu Oktagonu, kde ho znova čakala veľká výzva.

Paradeiser mal lepší vstup do zápasu, no Keita sa tiež rýchlo dostal do tempa. Nakoniec zvíťazil u všetkých troch bodových rozhodcov a mohol oslavovať.

Keita sa stal dočasným šampiónom ľahkej váhy. Po súboji bol dojatý a opäť vyzýval Ivana Buchingera, s ktorým bude zjednocovať opasky.

Čech Patrik Kincl sa stal novým šampiónom strednej váhy organizácie Oktagon MMA.

V pražskej O2 aréne na body porazil Slováka Samuela "Piráta" Krištofiča, ktorý bol držiteľom dočasného titulu.