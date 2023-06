Defekt, zaútoč, pridaj! Na Tour by chceli v prenosoch púšťať komunikáciu z vysielačiek

Velits: Komunikácia je dôležitá

Čo sa odohrávalo na Col de la Colombiere priblížili účastníci pretekov po rokoch.

Sú momenty, kedy by nahliadnutie do komunikácie medzi športovými riaditeľmi a pretekármi bolo veľmi zaujímavé a fanúšikov by viac vtiahlo do diania.

Podľa francúzskeho denníka Ouest-France prišla spoločnosť ASO, ktorá Tour organizuje, s ponukou, aby bola komunikácia medzi športovými riaditeľmi a cyklistami súčasťou priamych prenosov.