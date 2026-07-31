Koniec dlhej kauzy. Chelsea dostala vysokú pokutu a podmienečný zákaz prestupov

Anglický futbalový klub FC Chelsea dostal pokutu 10 miliónov libier (približne 11,76 milióna eur) a podmienečný zákaz prestupov na dva prestupové termíny po tom, čo priznal porušenie pravidiel pre agentov.
Informovala o tom Anglická futbalová asociácia FA.
Anglickému veľkoklubu hrozila aj strata šiestich bodov, no tú nahradil zákaz prestupov. FA v piatok potvrdila uvalenie sankcií na západolondýnsky klub, ktorý priznal celkovo 74 porušení predpisov FA týkajúcich sa agentov, spolupráce so sprostredkovateľmi a investícií tretích strán do hráčov.
Noví majitelia klubu sami nahlásili porušenia futbalovým orgánom v roku 2022, keď práve kupovali klub od ruského miliardára Romana Abramoviča.
Šesťbodovú suspendáciu uložila nezávislá komisia, ktorá pôvodne prípad prerokovala, ale klub sa proti tomu odvolal.
Odvolacia komisia namiesto toho nahradila bodový trest podmienečným zákazom prestupov na dve obdobia. Chelsea už predtým uzavrela v tejto veci dohody o sankciách s Premier League a UEFA.