Štart baráže a štvrťfinálové duely Tipsport ligy či preteky F1 v Japonsku (TV tipy na víkend)

Európske futbalové ligové súťaže majú cez víkend voľno, keďže je reprezentačná prestávka. Reprezentačné výbery vrátane Slovákov hrajú barážové duely o účasť na MS vo futbale 2026, iné tímy hrajú prípravné duely.
V piatok štartuje aj baráž o Tipsport ligu, ktorá má nový formát. Baráž sa bude hrať v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl.
Okrem baráže pokračuje aj play-off zápasmi štvrťfinále. V piatok hostí Nitra hokejistov Michaloviec. Stav série je 2:2, čiže na programe bude určite aj nedeľňajší duel na ľade Michaloviec.
Boj o semifinále pokračuje aj v sobotu sériami Poprad - Žilina (3:2 na zápasy) a Banská Bystrica (2:3)
Pokračujú aj MS v krasokorčuľovaní, kde Slovensko reprezentuje Adam Hagara. Po krátkom programe ho čaká ešte voľný program v sobotu od 14.00 hod. Podujatie v Prahe vyvrcholí v nedeľu, kedy je na programe záverečná exhibícia.
Po týždňovej prestávke sa vracia formula 1, tentokrát na okruhu v Suzuke v rámci Veľkej ceny Japonska.
Tenistky a tenisti hrajú na turnaji Masters 1000 v americkom Miami a cez víkend spoznáme mená šampiónov.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.
Piatok (27. marec)
Sobota (28. marec)
Nedeľa (29. marec)
