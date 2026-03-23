Štyri tímy a iba dvaja víťazi. Ako bude vyzerať baráž o Tipsport ligu?

Najvyššia slovenská hokejová súťaž Tipsport liga sa prvýkrát od sezóny 2021/22 vracia k baráži.
V nej sa predstavia dva najslabšie tímy po základnej časti Tipsport ligy - Dukla Trenčín a Prešov - a úspešní semifinalisti druhej najvyššej súťaže Tipos SHL - HK Skalica a HC 19 Humenné.
Baráž tak opäť prinesie priamu konfrontáciu klubov z dvoch najvyšších domácich súťaží a rozhodne o tom, kto si v nasledujúcej sezóne vybojuje miesto medzi elitou slovenského hokeja.
Zápasy o postup do najvyššej súťaže sa budú hrať v termíne od 27. marca do 25. apríla.
Výhodu domáceho ľadu budú mať v úvodnom kole tímy z Tipsport ligy.
Baráž sa bude hrať v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl.
Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL.
Baráž sa bude hrať podľa pravidiel najvyššej súťaže.
Víťaz Tipos SHL v sezóne 2025/26 nevzíde z finálovej série play-off, pretože tá sa hrať nebude.
Podľa súťažného poriadku sa majstrom druhej najvyššej súťaže stal vyššie postavený tím po základnej časti, ktorý sa dostal do baráže.
Majstrom Tipos SHL sa v sezóne 2025/26 stali hokejisti Skalice, druhé miesto obsadilo Humenné, tretí skončil Žiar nad Hronom.
Program baráže o Tipsport ligu
1. kolo (27. marca 2026)
HK Dukla Trenčín – HC 19 Humenné (17:00, ZŠ Pavla Demitru, Trenčín)
HC Prešov – HK Skalica (17:00, ZŠ Prešov)
2. kolo (29. marca 2026)
HC 19 Humenné – HK Skalica (17:00, ZŠ Humenné)
HK Dukla Trenčín – HC Prešov (17:00, ZŠ Pavla Demitru, Trenčín)
3. kolo (2. apríla 2026)
HC Prešov – HC 19 Humenné (17:00, ZŠ Prešov)
HK Skalica – HK Dukla Trenčín (17:00, Skalica Aréna)
4. kolo (5. apríla 2026)
HC 19 Humenné – HK Dukla Trenčín (17:00, ZŠ Humenné)
HK Skalica – HC Prešov (17:00, Skalica Aréna)
5. kolo (7. apríla 2026)
HK Skalica – HC 19 Humenné (17:00, Skalica Aréna)
HC Prešov – HK Dukla Trenčín (17:00, ZŠ Prešov)
6. kolo (10. apríla 2026)
HC 19 Humenné – HC Prešov (17:00, ZŠ Humenné)
HK Dukla Trenčín – HK Skalica (17:00, ZŠ Piešťany)
7. kolo (12. apríla 2026)
HK Dukla Trenčín – HC 19 Humenné (17:00, ZŠ Piešťany)
HC Prešov – HK Skalica (17:00, ZŠ Prešov)
8. kolo (14. apríla 2026)
HC 19 Humenné – HK Skalica (17:00, ZŠ Humenné)
HK Dukla Trenčín – HC Prešov (17:00, ZŠ Piešťany)
9. kolo (17. apríla 2026)
HC Prešov – HC 19 Humenné (17:00, ZŠ Prešov)
HK Skalica – HK Dukla Trenčín (17:00, Skalica Aréna)
10. kolo (19. apríla 2026)
HC 19 Humenné – HK Dukla Trenčín (17:00, ZŠ Humenné)
HK Skalica – HC Prešov (17:00, Skalica Aréna)
11. kolo (21. apríla 2026)
HK Skalica – HC 19 Humenné (17:00, Skalica Aréna)
HC Prešov – HK Dukla Trenčín (17:00, ZŠ Prešov)
12. kolo (25. apríla 2026)
HC 19 Humenné – HC Prešov (17:00, ZŠ Humenné)
HK Dukla Trenčín – HK Skalica (17:00, ZŠ Piešťany)