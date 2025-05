Slovensko malo problém aj s útočníkom. Silné bolesti si vyžiadali sono

„Už je to oveľa lepšie. Dostal som hit hneď v prvom striedaní turnaja. Bolelo ma to celý zápas, ale dalo sa to vydržať. Na druhý deň to už bolo počas tréningu dosť bolestivé a pichalo ma tam.

Musel som ísť na sono, na ktorom zistili, že tam mám trocha krvi. Musel som si dať dva-tri dni voľno a už je to prijateľné. Nebráni mi to pri streľbe ani korčuľovaní, takže som pripravený hrať,“ uviedol Kašlík po utorkovom tréningu.

Sledovať spoluhráčov iba z tribúny bolo pre 22-ročného útočníka náročné. „Ja to nemám rád, mňa to tak nebaví. Chcel by som pomôcť chalanom na ľade.

Žiaľ, muselo si to dať pauzu, aby sa krv vstrebala a zregenerovalo to. Mal som tu vtedy práve rodičov, chcel som ísť hrať, ale stav mi to neumožnil. Mohol som korčuľovať tak na 50 percent,“ povedal Kašlík.

Čas pre seba si zobral útočník Adam Sýkora, ktorý strávi utorok oddychovo. „Ja osobne strávim deň regeneráciou.

Mal som nejaké kompenzačné cvičenia, možno pôjdem na chvíľku do sauny. Každý má svoje rituály a využije čas na to, aby bol zajtra pripravený,“ prezradil krídelník druhej formácie.