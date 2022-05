Ďalší box? Iba s dopingovou kontrolou, nech to chytrákom zavrie ústa, tvrdí Vémola

Podľa jeho vyjadrenia by rád ukázal rozdiel medzi boxerským umením boxera a MMA zápasníka.

Časť fanúšikovskej komunity by ho v ringu vidieť už nechcela a naopak, druhej časti by ďalšie jeho boxerské vystúpenie neprekážalo.

Myšlienka sa zrodila pri pive

"Dal som si dve pivká a langoše a dostal som nápad," začal svoje vyprávanie Konečný.

"Nevie niekto, aká by bola cena Karlosa Vémolu do regulárneho boxerského zápasu s priemerne dobrým boxerom?

Niekoho by sme mu určite našli z českých luhov a hájov. Videl by som to na niekoho okolo 75 kg a Karlos ako neboxer pokojne môže mať 90 kg.