Brankár z gauča nemal veľa zákrokov, ale verila mu aj legenda. Je to šialené, radoval sa

„Je vzrušujúce pomyslieť na to, že môžem vyhrať svoj štvrtý európsky titul, ale zaujíma ma len to, aby ma to bavilo. Celú svoju kariéru som túžil po rekordoch a tituloch, je fajn teraz si len užívať tieto veľké zápasy,“ uviedol Karabatič pre oficiálnu stránku Európskej hádzanárskej federácie ešte pred finále s Dánskom.