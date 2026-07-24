Do A-finále postúpili až tri slovenské lode. V akcii ich bolo takmer dvadsať

Traja slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike sa v piatok na ME juniorov a do 23 rokov v maďarskom Szegede prebojovali priamo do A-finále.
V akcii bolo v druhý deň šampionátu celkovo 17 slovenských lodí, z ktorých sa okrem troch v A-finále ešte v minimálne jednej jazde predstaví desať z nich. Päť zabojuje v B-finále a päť v semifinále.
V A-finále sa predstavia juniorky Paulína Suvová (K1, 1000 m) a Nella Vrecková (K1, 500 m) a aj reprezentantka do 23 rokov Romana Švecová (K1, 1000 m).
Švecová ovládla v piatok svoje semifinále, Suvová s Vreckovou obsadili 3. miesto. Finálové jazdy na 1000 m sú na programe v sobotu, Vrecková sa predstaví v nedeľu.
Švecová súťažila aj na 500 m, kde obsadila 4. priečku a predstaví sa v B-finále. Miestenku v ňom získali po výkonoch v semifinálových jazdách medzi juniormi Jakub Bartolčič (K1, 1000 m), Marek Kukučka (C1, 1000 m) a Tomáš Kocúr (K1, 500 m). Bartolčič s Kocúrom finišovali štvrtí, Kukučka obsadil v semifinále 8. miesto.
V sobotnom semifinále zabojuje všetkých päť slovenských lodí z piatkových rozjázd. V kategórii do 23 rokov postúpili v disciplíne C1 na 200 m Zoé Bónová a aj Patrik Ružič.
V rovnakej disciplíne sa to podarilo aj juniorovi Tomášovi Polákovi. Medzi juniorskými kajakármi na trati 200 m to boli Alex Gavlider a Eliška Sobotová.