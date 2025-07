Slovenský štvorkajak s veľkým úspechom. Na juniorských MS získal zlato

MONTEMOR. Slovenský štvorkajak v zložení Réka Bugár, Sofia Bergendi, Hana Gavorová, Bianka Sidová vybojoval na majstrovstvách sveta juniorov v portugalskom Montemore zlato v disciplíne K4 na 500 m v kategórii do 23 rokov. Medzi juniormi vybojoval v K1 na 200 m striebro Alex Gavlider.

Slovenské kvarteto vybojovalo časom 1:37,28 minúty najcennejší kov pred Austráliou a Španielskom. Jediným premožiteľom Gavlidera bol vo finálovej jazde Srb Ognjen Kramer.

„Super, som z toho šťastný. Bola to dobrá jazda, vydal som zo seba všetko. Chcel som mať vo finále medailu, vedel som, že na to teoreticky mám, len som musel urobiť perfektnú jazdu. To sa mi podľa mňa podarilo,“ uviedol Gavlider pre Slovenskú kanoistiku.