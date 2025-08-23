Piate miesto je pre mladé Slovenky ako víťazstvo, tvrdí tréner káštvorky

BRATISLAVA. Piatok na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Miláne síce pre Slovensko medailovú radosť nepriniesol, ale piate miesto štvorkajaka žien na 500 m s vekovým priemerom 20,5 roka možno považovať takmer za medailový úspech.
Posádka Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová a Bianka Sidová získala v tomto zložení predtým titul majsteriek sveta do 23 rokov a teraz sa mladé Slovenky zaradili do svetovej špičky aj v hlavnej ženskej kategórii.
"Piate miesto je ich veľké víťazstvo v najsilnejšej konkurencii a pri historickom debute slovenského ženského štvorkajaka vo finále MS,“ zhodnotil tréner lode Eugen Honti pre denník Šport.
"V rozhodujúcej jazde už išli dievčatá vynikajúco. Vyvarovali sa chýb z rozjazdy aj semifinále, predovšetkým oveľa lepšie odštartovali než vo dvoch predchádzajúcich prípadoch.
Stále sa držali v strede poľa medzi najrýchlejšími loďami sveta. Bola to od nich skvelá jazda," doplnil Honti.
Len štyri lode boli lepšie ako slovenská - zlaté Španielky, strieborné Číňanky, bronzové Bielorusky a štvrté Novozélanďanky od bronzovej medaily delilo slovenské kajakárky 1,29 s.
Dlhodobo kvalitné reprezentantky Nemecka a Maďarska skončili až za nimi, Nemky ani nepostúpili do finále.
"Je to všetko pre nás obrovské, ale príjemné prekvapenie. Už postup do A-finále bol neuveriteľný úspech. A že sme v ňom predstihli štyri lode, je mimoriadny výsledok," povedala Hana Gavorová pre Šport.
Slovensko bude mať finálové zastúpenie aj v sobotu. Samuel Baláž sa vo svojom debute v K1 na 1000 m dostal do finále, keď v semifinálovej jazde finišoval druhý.
Finále mužskej kájednotky sa začne o 14.56 h. V deväťčlennej zostave nechýbajú úradujúci olympijský víťaz z Česka Josef Dostál aj bronzový z Paríža 2024 Maďar Bálint Kopasz.
Miláno bolo v roku 2015 rovnako dejiskom MS v rýchlostnej kanoistike a zároveň svedkom slovenského triumfu v K4 na 1000 m, ale v mužskej kategórii.
Mužská káštvorka bola roky výkladnou skriňou slovenskej kanoistiky aj celého športu pod Tatrami. Od roku 2004 do roku 2021 získal mužský štvorkajak aj štyri medaily na olympijských hrách, konkrétne dve strieborné (2008, 2016) a dve bronzové (2004, 2021).