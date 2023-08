Dörner neodštartoval MS dobre. Darilo sa však obom štvorkajakom

DUISBURG. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Milan Dörner nepostúpil do semifinále K1 na 500 m na MS v Duisburgu.

Oba slovenské štvorkajaky postúpili na MS v rýchlostnej kanoistike v Duisburgu do piatkového semifinále na 500 m.

Mužská káštvorka v zložení Denis Myšák, Samuel Baláž, Csaba Zalka, Adam Botek obsadila v druhej rozjazde druhé miesto so stratou necelej pol sekundy na víťazných Ukrajincov.

Ženská K4 v zostave Katarína Pecsuková, Réka Bugárová, Bianka Sidová, Mariana Petrušová skončila v tretej rozjazde siedma s takmer päťsekundovým mankom na víťaznú čínsku loď, ktorá sa kvalifikovala priamo do A-finále.

Šampionát v Nemecku je pre štvorkajaky jedinou možnosťou získať miestenky na OH 2024.

Do Paríža postúpi 10 lodí, zastúpenie však musia mať štyri kontinenty a tak by bolo pre slovenské posádky ideálne, keby skončili do 7. miesta.