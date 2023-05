Kanaďania hľadali príčiny prehry. Vedia, že proti Čechom ide o veľa

"Nepriazne osudu sú súčasťou turnaja. Ak ich nedokážete prekonať, nemôžete vyhrať. Momentálne prechádzame menej úspešnou fázou, ale to by nám pomohlo pomôcť budovať charakter," povedal.

Kanade patrila po pondelkových zápasoch B-skupiny až tretia priečka v tabuľke, o bod za Českom. Tourigny si uvedomuje, že jeho tím nehrá na šampionáte ideálne, no verí, že aj tieto neúspechy v konečnom dôsledku zocelia mužstvo.

"Musíme byť lepší. Všetky tímy hrajú veľmi dobre v defenzíve, musíme hľadať spôsob, ako sa dostať do väčšieho počtu šancí. Je to krátky turnaj, poučíme sa z toho, čo sme urobili zle. Pripravíme sa na Česko, pretože ide o veľa."

Pre Nórov to bol iba druhý triumf nad "kolískou hokeja" na svetovom šampionáte, prvý zaznamenali pred 23 rokmi na MS v Petrohrade.

"Je to pre nás obrovský úspech," vyslovil sa pre web IIHF kapitán severanov Ken-Andre Olimb. "Je to veľká skúsenosť pre našich mladých chlapcov, ktorí začínajú v reprezentácii. Ukázali, na akej úrovni sú schopní hrať a budú sa zlepšovať. Je to skvelé pre naše sebavedomie, pretože zdolať veľké tímy sa nám nedarí často."

"Cítime sa neskutočne. Nikdy som si nepredstavoval, že by sme na majstrovstvách mohli zdolať Kanadu. Je to pre nás obrovské víťazstvo," dodal obranca Johannes Johannesen.