VIDEO: Nórsko šokovalo tím Kanady. Favorit takmer nezískal ani bod

RIGA. Pozrite si oficiálny zostrih zo zápasu Kanada - Nórsko v rámci skupiny B na MS v hokeji 2023, ktorý sa odohral v Nokia Arena v Tampere.

Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

Hokejisti Nórska vstupovali do zápasu už s vedomím, že nemôžu postúpiť do štvrťfinále turnaja. Kanada si mohla výhrou polepšiť v tabuľke a predbehnúť Česko na druhom mieste.

Nórsko vstúpilo do zápasu lepšie a v polovici prvej tretiny sa ujalo vedenia. To zvýšilo na rozdiel dvoch gólov hneď v úvode druhej tretiny, no Kanada rýchlo reagovala gólom Lučiča.