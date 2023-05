Nórsko sa postaralo o najväčšie prekvapenie MS, tím Kanady zdolalo po nájazdoch

Ken-Andre Olimb, kapitán Nórska: "Je to pre nás obrovský úspech. Je to veľká skúsenosť pre našich mladých chlapcov, ktorí začínajú v reprezentácii. Ukázali, na akej úrovni sú schopní hrať a budú sa zlepšovať. Je to skvelé pre naše sebavedomie, pretože zdolať veľké tímy sa nám nedarí často."

Johannes Johannesen, obranca Nórska: "Nikdy som si nepredstavoval, že by sme na majstrovstvách zdolali Kanadu. Je to pre nás obrovské víťazstvo."

Scott Laughton, útočník Kanady: "Musíme byť jednoducho lepší. Všetky tieto tímy hrajú veľmi dobre v defenzíve, takže musíme hľadať spôsob, ako sa dostať do väčšieho počtu šancí. Je to krátky turnaj, poučíme sa z toho, čo sme urobili zle. Pripravíme sa na zajtra, pretože ide o veľa."

/zdroj IIHF/