Online prenos: Kanada - Česko dnes, semifinále MS v hokeji 2022 (LIVE)

Vážení hokejoví fanúšikovia, Vítam vás pri sledovaní druhého zápasu semifinále na MS 2022 v Tampere medzi Kanadou a Českom.



Kanada podľa správnosti už nemala byť na šampionáte. Prečo? Pretože so Švédskom ťahala za kratší koniec päťdesiatosem minút výsledkom 2:3. Lenže severania úplne zlyhali. Dostali gól na 3:3 a po 43 sekundách predĺženia aj rozhodujúci a namiesto postupovej radosti vyťahovali kufre a mohli ísť domov. Javorové listy nemali presvedčivé vystupovanie v skupine oproti minulým rokom a možno tento mohutný štvrťfinálový finiš ich vytlačí pred finálové brány.



Česko sa spamätávalo po skupinovom fiasku s Rakúskom. Táto téma prebiehala médiami dva dni, no následne už aj s prispením hviezdneho Davida Pastrňáka z Bostonu Bruins dali na to naši západní susedia zabudnúť. Česi zvládli pomerne ťažké sústo z Nemecka a zaslúžene ich čaká súboj o šampionátové kovy.