Juventus Turín – Chelsea FC



Pred nami je už druhé hracie kolo najvyššej európskej súťaže Ligy Majstrov. V stredu vo večernom čase sa odohrá možno najväčší šláger skupiny. Sily totiž zmeria taliansky Juventus, ktorý na vlastnej pôde privíta Londýnsku Chelsea. Zápas určite nemá jednoznačného favorita a tak sa máme načo tešiť.



Úvodný zápas skupiny H vyšiel obom tímom na jednotku. Kým Juventus na pôde švédskeho Malma dominoval v pomere 0:3, tak Blues napriek problémom dokázali doma strhnúť najtesnejšie víťazstvo proti Zenitu Petrohrad zásluhou hlavičky Romelua Lukakua. Práve belgický útočník je po príchode do Anglicka v skvelej forme a aj tentokrát bude určite veľkou hrozbou. Talianom bude naviac pravdepodobne chýbať útočná dvojica Morata-Dybala, čo by bolo obrovské oslabenie. Ďalej bude pravdepodobne mimo hry aj záložník Rabiot. Chelsea bez Pulišiča a otáznik visí nad štartom trojice James, Jorginho, Mount.



Ak ide o ligové pôsobenie, tak Juventus určite nemôže byť s doterajším priebehom spokojný. Len osem získaných bodov zo šiestich zápasov a hlavne desať inkasovaných gólov je neospravedlniteľná štatistika. To naopak Londýnčania napriek poslednej prehre s Manchestrom City sú na tretej pozícií, takže pre manažéra Thomasa Tuchela určite dôvod na radosť.



Tip redaktora: 1:1.