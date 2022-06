Od začiatku vojny nechcel hovoriť. Teraz sa Sanitra vrátil na Ukrajinu

BRATISLAVA. Po olympijských hrách v Pekingu mal so svojimi zverencami veľké plány. Čakali ich ešte tri kolá Svetového pohára, no spoločne už plánovali, ako sa pustia do prípravy na nasledujúcu zimu.

S vedením Ukrajinského biatlonového zväzu bol dohodnutý na pokračovaní pri mužskej reprezentácii.

„Všetko bolo pripravené,“ spomína biatlonový tréner Juraj Sanitra. Vrátil sa z Pekingu na Slovensko s plánom na ďalšie týždne a mesiace.

24. februára sa však začala ruská invázia na Ukrajine. Vojna, ktorá zmarila desiatky tisíc životov a napáchala škody, ktoré nič nedokáže zmazať.