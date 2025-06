Nagelsmann neprišiel na Slovensko a čelí kritike. Toto je nemecký fenomén, bráni ho šéf DFB

KOŠICE. Výkonný riaditeľ Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Andreas Rettig sa zastal trénera reprezentačného A-tímu Juliana Nagelsmanna.

Ten čelí kritike médií za to, že doposiaľ nenavštívil zápasy nemeckých mladíkov na ME hráčov do 21 rokov na Slovensku.