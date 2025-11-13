Nemci sa budú musieť zaobísť bez kapitána. Vyradilo ho zranenie na tréningu

Joshua Kimmich oslavuje gól.
Joshua Kimmich oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. nov 2025 o 12:09
ShareTweet0

Na súpiske ho nahradil Ridle Baku z RB Lipsko.

BERLÍN. Nemeckej futbalovej reprezentácii bude v piatkovom zápase kvalifikácie MS 2026 v Luxembursku chýbať kapitán Joshua Kimmich.

Tridsaťročný defenzívny stredopoliar utrpel počas stredajšieho tréningu zranenie pravého členka.

Nemecký futbalový zväz (DFB) vo štvrtok potvrdil, že Kimmich s tímom odcestuje do Luxemburska, ale hrať nebude.

Na súpiske ho nahradil Ridle Baku z RB Lipsko. Očakáva sa však, že do záverečného stretnutia A-skupiny proti Slovensku, ktoré je na programe v pondelok, bude Kimmich fit.

Tréner národného tímu Julian Nagelsmann sa musí v dueli s Luxemburskom vyrovnať aj s pravdepodobnou absenciou obrancu Nica Schlotterbecka, ktorého cez týždeň trápilo zranenie nohy.

Nemecko figuruje na čele A-skupiny pred Slovenskom vďaka lepšiemu skóre. Ak vyhrá oba zostávajúce zápasy, zaistí si priamy postup na budúcoročný šampionát.

Aktuálna tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

EURO 2028
EURO 2028
Organizátori ME 2028 vylúčili dynamickú tvorbu cien vstupeniek, zvyšovať sa nebudú
dnes 13:27
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Nemci sa budú musieť zaobísť bez kapitána. Vyradilo ho zranenie na tréningu