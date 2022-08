Slávne tenisky sú opradené mýtmi. Dodnes zarábajú milióny

BRATISLAVA. Prvé tenisky značky Air Jordan uviedli do predaja v roku 1985 a doteraz vyrobili celkovo 35 rôznych modelov. Do toho nepočítame nespočetné množstvo farieb, kolaborácií, limitovaných edícií a retro modely týchto tenisiek, ktoré uzreli svetlo sveta.

Radšej chcel nosiť Adidas

V osemdesiatych rokoch boli tenisky značky Converse oficiálnou obuvou NBA, ale Jordanov agent David Falk a rodičia hviezdneho basketbalistu ho presvedčili, aby uzavrel dohodu s Nike.

„Pôjdeš si ich aspoň vypočuť, možno sa ti to nepáči ale pôjdeš si ich vypočuť,“ citoval Jordan v dokumente The Last Dance matku Deloris.