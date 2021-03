Kouč Slavie sa vrátil k incidentu. Ako to vyzeralo v útrobách štadióna Rangers?

"Tím Rangers nás asi päťdesiat minút po zápase požiadal o schôdzku, aby si Ondro Kúdela s Kamarom vysvetlili ten incident. Aj za účasti UEFA. Čakal som, že tam padne niečo aj o zranení Kolářa, ale keď sme prišli, tak sa Kamara bez slova vrhol na Ondra päsťami a z celej situácie utiekol. Pre mňa to je úplne nepochopiteľné a to najhoršie, čo som vo futbale zažil," komentoval pre portál idnes.cz Jindřich Trpišovský.

Tréner Slavie priznal, že ešte horšie prežíval zranenie Kolářa, ktorého v 61. minúte doslova knokautoval Roofe a za svoj faul videl červenú kartu.

"Bol to najhorší faul, ktorý som na vlastné oči videl, a to som už videl mnohé. Pre mňa to bol úder ako v bojových športoch, lenže tam nemajú obuté kopačky a nie sú rozbehnutí v plnej rýchlostí. Kolář má zlomený nos, stehy na tvári, prasklinu čelovej dutiny, ale všetci vieme, že to mohlo dopadnúť ešte horšie."

Treba vedieť prehrávať férovo

Trpišovský sa netají obdivom k "ostrovnému" futbalu.

Po šestnásťfinále s Leicestrom City vyzdvihol profesionalitu kormidelníka anglického tímu Brendana Rodgersa a veľké očakávania mal aj od svojho náprotivka na lavičke Rangers - legendy svetového futbalu Stevena Gerrarda.

"Leicester ukázal, že sa musí vedieť aj prehrávať. Nie je to jednoduché, ale oni nám všetci férovo podali ruky. V Škótsku to bolo presne naopak," uviedol český kouč.