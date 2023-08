Utekala z Ukrajiny sledujúc letiace granáty. Mahučichová sa po zlate túži vrátiť domov

Keď minulý rok 24. februára vypukla vojna na Ukrajine, Mahučichová bola nútená odísť z rodného Dnipra. Keď pred cestou do bezpečia nastupovala do auta, videla prilietať delostrelecké granáty.

Skokanka do výšky Jaroslava Mahučichová so zlatom na MS v atletike. (Autor: TASR/AP)

V Budapešti sa predstavilo dovedna 29 ukrajinských športovcov. Okrem Mahučichovej však získala cenný kov iba Maryna Bechová-Romančuková, ktorá vybojovala striebro v trojskoku.

Na podujatí neštartovali reprezentanti Ruska a Bieloruska. Atletika ako jedno z mála športových odvetví zastáva pevný a rozhodný postoj voči krajinám, ktoré rozpútali vojnu.

Prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe považuje tento postoj voči Rusom a Bielorusom za správny. „Ach, ako ma to dusí,“ poznamenal na margo toho, že ukrajinskí športovci počas ostatných 18 mesiacov blúdia po svete, hľadajú si miesta na tréning a bývanie.

„Neviem si predstaviť, aké by to bolo pre športovcov z Ukrajiny, ak by sa mali stretnúť so súpermi z týchto krajín,“ skonštatoval Coe.