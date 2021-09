Mladých Slovákov čaká veľký favorit. Kentoš urobil v nominácii štyri zmeny

BRATISLAVA. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš nominoval na októbrový dvojzápas kvalifikácie ME 2023 v Španielsku a doma s Maltou 23 hráčov. V porovnaní so septembrovým zrazom sú v kádri štyri zmeny.

Ocitli sa v ňom brankár Richard Ludha, obrancovia Matúš Malý a Samuel Suľa a stredopoliar Matúš Kmeť.

Nominovaní pravidelne nastupujú v kluboch

Slováci vstúpili do kvalifikácie domácou výhrou 3:1 nad Litvou, následne prehrali v Severnom Írsku 0:1. Po dvoch zápasoch sú na čele tabuľky C-skupiny Španieli s plným počtom 6 bodov. Slováci, Rusi, Severní Íri aj Malta ich nazbierali tri.