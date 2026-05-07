Írsko má možnosť ísť príkladom. Kapitáni profesionálnych klubov žiadajú bojkot duelu s Izraelom

Kapitáni írskych ligových tímov vyzvali futbalovú reprezentáciu na bojkot nadchádzajúceho stretnutia Ligy národov s Izraelom. Ako dôvod v otvorenom liste národnému zväzu uviedli genocídu v Pásme Gazy.
"Humanitárnu katastrofu v Gaze nemôžeme prehliadať. Obrovské straty na životoch sú oveľa viac ako futbal. Írsko teraz má možnosť ísť príkladom tam, kde ostatní nechcú, "uviedol kapitán Shamrocku Rovers Roberto Lopes.
Okrem hráčov z írskych profesionálnych súťaží list podpísali okrem iného niekdajší reprezentačný kouč Brian Kerr, na Oscara nominovaný herec Stephen Rea, postpunková kapela Fontaines D.C. alebo folkový spevák Christy Moore.
Írsko v Lige národov nastúpi proti Izraelu najprv 27. septembra vonku, domáci zápas v Dubline ho čaká 4. októbra.