Írsko má možnosť ísť príkladom. Kapitáni profesionálnych klubov žiadajú bojkot duelu s Izraelom

Futbalisti Írska. (Autor: TASR/AP)
ČTK|7. máj 2026 o 10:04
Kapitáni ligových tímov vyzvali reprezentáciu na bojkot duelu s Izraelom a ich hlas zosilneli podpisy z kultúrneho sveta - od herca nominovaného na Oscara až po folkového speváka.

Kapitáni írskych ligových tímov vyzvali futbalovú reprezentáciu na bojkot nadchádzajúceho stretnutia Ligy národov s Izraelom. Ako dôvod v otvorenom liste národnému zväzu uviedli genocídu v Pásme Gazy.

"Humanitárnu katastrofu v Gaze nemôžeme prehliadať. Obrovské straty na životoch sú oveľa viac ako futbal. Írsko teraz má možnosť ísť príkladom tam, kde ostatní nechcú, "uviedol kapitán Shamrocku Rovers Roberto Lopes.

Okrem hráčov z írskych profesionálnych súťaží list podpísali okrem iného niekdajší reprezentačný kouč Brian Kerr, na Oscara nominovaný herec Stephen Rea, postpunková kapela Fontaines D.C. alebo folkový spevák Christy Moore.

Írsko v Lige národov nastúpi proti Izraelu najprv 27. septembra vonku, domáci zápas v Dubline ho čaká 4. októbra.

