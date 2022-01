Brankár Janus opäť mení dres. Ide za Jágrom do Kladna

BRATISLAVA. Slovenský hokejový brankár Jaroslav Janus sa sťahuje opäť do českej extraligy, keď podpísal zmluvu s Kladnom.

Pre 32-ročného Janusa budú „rytieri“ druhým tohto sezónnym pôsobiskom. Do Česka mieri po dvojmesačnom pôsobení vo fínskej Liige, kde hrával v tíme SaiPa Lappeenranta. Počas tohto obdobia odchytal 6 zápasov, s priemerom 3,12 inkasovaného gólu na zápas. Mal 88,8-percentnú úspešnosť zásahov.

„Mal som zmluvu v SaiPe do konca januára, avšak po dohode s manažmentom ju ukončili skôr, aby som mohol využiť možnosť ísť do Kladna. SaiPa už stratila reálnu šancu na play off a klub predáva od začiatku roka drahších hráčov. Sezónu bude viac menej už len dohrávať. Chcem sa poďakovať SaiPe za čas, ktorý som tu strávil“, povedal pre Sportnet rodák z Prešova.