Janus vo Fínsku nepokračuje, vypršala mu zmluva

BRATISLAVA. Slovenský hokejový brankár Jaroslav Janus ukončil pôsobenie vo fínskom klube SaiPa Lappeenranta.

Tridsaťdvaročný účastník troch MS (2013, 2014 a 2017) podpísal zmluvu so SaiPou v závere novembra 2021 a dohoda znela do konca januára 2022 s opciou na predĺženie do konca aktuálneho ročníka.

V Lappeenrante mal zaskočiť za Niclasa Westerholma, ktorého vyradilo zranenie na dlhší čas. Informuje o tom oficiálny web SaiPy.



Jaroslav Janus v minulej sezóne pôsobil v Maďarsku v tíme Hydro Fehérvár AV19. Predtým chytal v Česku za Litvínov, Liberec aj Spartu Praha, na Slovensku strážil bránku v Slovane Bratislava v KHL.