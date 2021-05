Jarda príliš veľa nepije, tvrdí slovenský brankár. Aké boli oslavy s Jágrom?

Hokejisti Kladna oslavovali postup do českej Extraligy. Po dvoch rokoch. Boli pritom legendárni českí hokejisti Jaromír Jágr (49), Tomáš Plekanec (38), ale aj slovenský brankár ANDREJ KOŠARIŠŤAN. „Jágr nemá hviezdne maniere. Keď niečo hovorí, je to k veci,“ priznal 27-ročný brankár. Bola to dlhá noc? Áno, oslavy boli veľké, užili sme si to, ale v tejto dobe je to aj tak špecifické. Všetci sú šťastní, že sme postúpili. Myslím si, že zaslúžene. Zábava bola príjemná, postupne sa rozviazala a vtedy už človek ani nevníma, čo sa deje.

Hlas máte svieži. Nezobudili sme vás? Nie, už som sa hore od siedmej ráno. Po zápasoch dlho nespím. A teraz som mal navyše v sebe mix adrenalínu a emócií. Niekto možno bude spať do tretej, ale mne stačilo pár hodín a som celkom svieži. Užívam si konečne voľno a ničnerobenie. Sedím len pri televízii a počítači. O brankároch sa hovorí, že sú skôr introverti. Aj vy pôsobíte v bránke pokojne. Nezmenilo sa to počas osláv? Nie som príliš bujarý človek. Rád si oslavy užijem, trochu sa porozprávame, ale neboli tam žiadne veľké bláznovstvá. Trochu sme si zakričali či zaspievali. Aj spolu s Jaromírom Jágrom či Tomášom Plekancom? Samozrejme, hoci aj oni sú skôr pokojnejší. Čo viem, Jarda píliš moc nepije. Nejaké pivko si asi dali, ale 20-roční chlapci to určite oslávili aj za nich.

Aké je to hrať s takou osobnosťou akou je Jaromír Jágr? Je to obrovská hokejová legenda. Hrať v takom veku je niečo neuveriteľné. Nikto v živote ho v takomto niečom nenapodobní. Dokonca povedal, že pokračuje ďalej, čo je famózne. Na tréningu vás stále dokáže niečím prekvapiť? Tie ruky a hlavu človek nestratí, aj keď je starší. On to tam má stále. Som rád, že som to mohol zažiť. V noci už asi toľko netrénuje, ale viem, že chodieval trénovať poobede aj s niektorými spoluhráčmi. Udržali s ním krok? Veľa tých tréningov som nevidel, takže to neviem ohodnotiť. Ale chlapci hovorili, že tréningy boli dosť náročné. Ako sa správa v kabíne? Keď v kabíne niečo hovorí, je to vždy k veci. Nemá žiadne hviezdne maniere. Je to však zvláštne, lebo je náš spoluhráč, ale zároveň aj šéf. Z tohto hľadiska je to netradičné.

Hrajúca legenda. (Autor: TASR)

Vnímate, že súperi z neho majú rešpekt? Každý súper bol na nás dosť nahecovaný, každý nás chcel zdolať aj vďaka tomu, že tu hrával Jardo Jágr a Tomáš Plekanec. Videl som to na súperových brankároch, ktorí ich chceli, čo najviac vychytať. Mali dvojnásobnú motiváciu a aj preto sme to nemali jednoduché. Príchod do druhej českej ligy sa na začiatku sezóny mohol javiť ako krok späť. Ako to beriete po postupe do Extraligy? Som rád, že nám to vyšlo a dosiahli sme to, čo chceli. Sezóna bola náročná aj v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Celá sezóna bola rozhádzaná, raz sme hrali, potom nehrali. Raz sme trénovali, potom sme nemohli alebo sme trénovali vonku. Bolo to nepríjemné.

Ako ste spokojný so svojimi výkonmi? Na jednej strane sme dosiahli tímový úspech, čo je najdôležitejšie, ale tým, že sezóna bola rozhádzaná, ani z mojej strany to nebolo úplne podľa predstáv. Taký je hokej, taký je život. Nie vždy to ide ako si človek predstavuje. Som rád, že na konci to vyšlo a postúpili sme.

