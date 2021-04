Jaromír Jágr: Nekončím, pretože nemôžem. Súdiť ma bude až Boh

Včera pomohol hokejistom Kladna v víťazstve v play off Chance ligy v siedmom zápase zdolať Jihlavu 5:2. Jeho tím sa po dvoch sezónach vráti do najvyššej českej súťaže.

„Bol som zvyknutý, že keď chcem dať gól, tak ho dám. Odmalička som na sebe drel, no zrazu to nejde. Najhorší pocit je, že to nemôžem povedať ľuďom. Spravím na sebe maximum, aby som v extralige klubu pomohol,“ prezradil.

„Teraz by to malo byť jednoduchšie, zostáva nám generálny partner. Verím, že vďaka nemu budeme hrať dôstojnú úlohu,“ dodal.

„Nemám veľa dní, do piatku sa potrebujem rozhodnúť o hráčoch s opciou. Mať na starosti viac vecí naozaj nie je jednoduché, nemohol som sa rozhodovať skôr, pretože som nevedel, akú ligu budeme hrať. Teraz chcem postaviť čo najlepší tím s cieľom zachrániť sa v extralige,“ vyhlásil s tým, že pád spred dvoch rokoch naspäť do druhej ligy neočakáva.

V závere mohol Jágr dokonca skórovať, keď išiel sám na bránu. Gól však z toho nebol.

„Zas by som bol slávny a to nechcem. V Česku to nie je výhodné, pretože potom máte veľa nepriateľov,“ smial sa.

Jágr: Bol to hon na čarodejnice

Rozhodujúci duel sledovalo v hľadisku 250 fanúšikov. Podľa Jágra to hráčom skôr uškodilo ako pomohlo.

„Úprimne, svet sa zbláznil. Naozaj si ľudia mysleli, že 250 ľudí urobí rozdiel, keď máme v tíme hokejistov, ktorí boli zvyknutí hrať celý život pred dvadsaťtisíc divákmi? Ak áno, tak sú blázni a nikdy nehrali hokej,“ vysvetľoval.

„Osobne som fanúšikov nechcel, je s tým hrozne problémov. Ale bolo nám povedané, že to pomôže kultúre i športu. Nakoniec z toho bol hon na čarodejnice. Je v móde ísť proti Jágrovi a Kladnu. Som na to zvyknutý,“ dodal.

Pre svoju hokejovú dlhovekosť má Jágr viacero vysvetlení.

„Mám zodpovednosť ku klubu, inak by som tu nelietal a neztrápňoval sa. Keby som skončil, odídu partneri a klub možno zanikne. Nemám preto na výber. Niektorí ľudia to nechápu, ale mne to je jedno. Súdiť ma bude len Boh. Sám od seba očakávam ďaleko viac a verím, že to v sebe mám,“ uzavrel.