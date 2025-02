Známe priezvisko má v Tatrane pokračovateľa. Debutoval synovec dlhoročnej opory

Debut medzi seniormi okorenil gólom

Vtedy ho tréner vyslal z lavičky ako aktéra pokutového hodu. Ján Kristián Krok ho s istotou premenil. A vyslúžil si za to nadšený aplauz publika v hľadisku Tatran Handball Areny.

A veruže to bol pre šikovného mladíka vydarený debut. Tréner Tatrana Ratko Djurkovič ho poslal na ihrisko už v prvom polčase. Na svoj prvý gól si počkal do 45. minúty.

„V prvom rade vďačím Tatranu Prešov za túto šancu v seniorskom tíme. Bol to pre mňa neskutočný zážitok. Iste, na ihrisku som sa tréme nevyhol. Dal som dokonca aj gól. Takže jeden z mojich najkrajších športových zážitkov v živote. Jednoducho povedané, splnený sen,“ vyriekol krátko po stretnutí.

Ján Kristián Krok sa mal zaradiť do prípravy s prvým mužstvom Tatranu Prešov už v septembri minulého roku.

„Nie, nie, z minúty na minútu to nebolo. Tréner Ratko Djurkovič mi včas prezradil, že na takých päť možno desať minút ku koncu zápasu ma pošle na ihrisko. Napokon ma ale aj tak prekvapil.

Do hry ma vyslal už v prvom polčase. Možno aj preto to mnou trochu zahýbalo a tréme sa nevyhol. Samozrejme, za takúto šancu som veľmi vďačný. Aj za to vyslanie na sedmičku.“