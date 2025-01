Tatran má šťastie na kvalitné výkony brankárov. Tentoraz zažiaril hráč amerického futbalu

„Tréner Djurkovič ma upozornil na fakt, že so mnou ráta v bráne od začiatku. Takže som mal dosť času pripraviť sa na to hlavne psychicky.“

„V Tatrane som začal v podstate až v mladšom doraste. Po roku som šiel študovať do Ameriky. V lete minulého roka som sa vrátil a zaradil sa do prípravy so staršími dorastencami.“

„To teda nie. Športovať som však neprestal, hrával som americký futbal. Takže kondične som v žiadnom prípade neupadol. Hádzaná mi tam ale predsa len trochu chýbala. O to s väčšou chuťou som sa do nej pustil po návrate. Do maturity mi ostáva ešte rok. Takže skĺbim štúdium s hádzanou a potom sa uvidí, čo a ako ďalej,“ načrtol aj svoje plány do budúcna.

Najbližší zápas odohrá Tatran Prešov v domácom prostredí v rámci semifinále Slovenského pohára. Súperom pohárového obhajcu budú v THA o 17.00 h Nové Zámky.