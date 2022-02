Jakub Štáfek sa vyjadril k zrušenému zápasu s Borárosom

„Dôvodov je viacero, ale keby som to mal zhrnúť, tak máj je pre mňa z časových dôvodov nereálny. Pripravoval som na november, neskôr na február, ale v máji to už nejde.

Za prvé by som chcel poďakovať Oktagonu, Ondřejovi Novotnému, že mi umožnil si merať sily so skutočným bojovníkom. V druhom rade ma to mrzí preto, že som sa na to pripravol už od júna, bol som na skvelých zahraničných kempoch v Taliansku s Vasilom Ducárom, s Vláďou Říhou, Filipom Minovským a ďalšími.

Všetko sme to smerovali k tomu, aby som bol pripravený na február. Nakoniec sa to ale opätovne zrušilo, čo je už pre mňa nereálne. Ja som to Ondrovi hovoril na konci roku, že potrebujem mesiac, aby som premyslel, ale na mňa sa od začiatku marca ženie spústa práce, ktorú už odmietať nechcem, pretože som toho už odmietol veľa, aby som sa mohol sústrediť na box.

Ideme do kina s filmom Vyšehrad, ľudia sa na to tešia, už to nechceme odkládať. Tých faktorov je viac, ale v podstate nechcem sedieť na viacerých stoličkách,“ uviedol mladý herec, ktorý sa už v boxerskom ringu v minulosti predstavil. V decembri 2018 v pražskej Lucnerne na body zdolal Štepána Vrbu.

Čo sa týka Borárosa, tomu sa v momentálnej situácii hľadá nový súper.