Slavia našla z núdze nečakaného hrdinu, je ním Slovák

"Mám to vo svojich rukách, ale som realista. Súpiska je plná reprezentantov a v takej konkurencii je ťažké sa presadiť. Zápasov bude veľa, ale až sa ostatní uzdravie, bude ťažšie dostať sa do zostavy," uvedomuje si.

"Pred návratom sme sa bavili, že so mnou tréneri počítajú. Zhoda náhod mi nahrala do kariet, že som odohral hneď prvé dva súťažné zápasy. Urobím všetko preto, aby zápasy pribúdali," povedal Hromada.

"Kubo nastúpil do prvého ligového zápasu v základnej zostave, to je myslím jasná odpoveď na to, ako sa nám páči," doplnil Köstl.

"Konečne mal polrok bez vážnejšieho zdravotného problému," pokračoval asistent pre domovskú stránku Slavie.

"Je pripravený, má obrovskú chuť, v kabíne žije. Pred zápasom sa pýta na detaily v hre, je vidieť jeho záujem aj o taktické veci. Veľmi mu to prajem, pretože si prešiel naozaj zlým obdobím," uzatvára Köstl.

Prišiel o dva šampionáty

Na svetovom šampionáte do 17 rokov v roku 2013 bol Hromada kapitánom národného tímu.

Pôsobil aj v Sampdorii Janov, Senici či vo Viktorii Plzeň. Pre zranenia vynechal majstrovstvá Európy sedemnástok a v roku 2017 aj európsky šampionát do 21 rokov.



Verí, že sa už zbaví povesti smoliara.



"Človek to môže vnímať ako smolu, ale ja som sa naučil zranenia vnímať ako prekážku, respektíve životnú skúsenosť. Klamal by som, ak by som tvrdil, že som to zvládal v pohode," dodal.