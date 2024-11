V americkém Texasu se uskuteční událost, která sice nebude promlouvat do světových žebříčků hlavních boxerských organizací, ale minimálně na podzim veškeré ostatní zápasy strčí duel Jake Paul – Mike Tyson hravě do kapsy.

To potvrzuje i skutečnost, že celý galavečer bude živě vysílán na streamovací službě Netflix.

Zápas je vypsán na osm kol po pouhých dvou minutách. Zároveň se bude boxovat ve velkých rukavicích 14 oz, které slouží primárně k tréninku.



Duel od samotného oznámení budí velké emoce. Přece jen Mike Tyson (50 výher/6 proher) už dosáhl věku 58 let a v minulosti často vypadal, že není zrovna ve formě, a to nejen sportovně. Za tento duel má však inkasovat několik milionů dolarů a navíc je v něm stále srdce bojovníka, kterým vždy vynikal nad ostatními. Rodák z Brooklynu získal tituly WBA, WBC a IBF v těžké váze jako nejmladší v historii a ještě k tomu výjimečně postupně jeden po druhém.

V profi ringu „Iron Mike“ nestál od roku 2005, ale před čtyřmi lety se objevil v exhibičním zápase s Royem Jonesem Jr., který skončil remízou. Tréninková videa naznačují, že se Tyson do přípravy pustil opravdu tvrdě, ale samotná praxe s o 30 let mladším Paulem může být velkým vystřízlivěním.



Jake Paul (10 výher/1 prohra) je často kritizován za nevhodný výběr soupeřů, ale na druhou stranu jde o zcela pochopitelný krok, natož když k tomu připočteme, že se boxu věnuje stále jen pár let. Kontroverzní herec či YouTuber má na svém kontě skalpy známých MMA bojovníků Askrena, Woodleyho, Perryho, Natea Diaze nebo Andresona Silvy. Jedinou prohru zaznamenal s Tommym Furym, bratrem světoznámé těžké váhy Tysona Furyho.

Nepředpokládá se, že by se Jake chtěl pouštět do nějakých divokých přestřelek na blízko, jelikož to vždy byla doména jeho soupeře. Naopak by měl využívat svého rozpětí paží a vzhledem k věku pravděpodobně i lepšího pohybu a kondice.



Původně byl tento duel domluven už na červenec, ale kvůli Tysonovým problémům se klání posunulo o čtyři měsíce. Ať už vyhraje kdokoliv, tak půjde o obrovskou akci, kterou si nenechají ujít miliony diváků po celém světě a nelze, než doufat, že půjde o dobrou reklamu pro skvělý sport, jakým box bezesporu je!