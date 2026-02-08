    Végh sa znova predstaví v ringu. V Bratislave bude čeliť českej legende

    Attila "Pumukli" Végh.
    Attila "Pumukli" Végh. (Zdroj: Fight Night Challenge)
    Zápas sa uskutoční v otvorenej váhe.

    BRATISLAVA. Na domácej bojovej scéne sa rysuje atraktívny súboj dvoch známych mien.

    Organizácia Fight Night Challenge potvrdila boxerský duel Attilu Végha s českým bojovníkom Ondřejom „Spejblom“ Hutníkom, ktorý sa uskutoční 9. mája v TIPOS aréne v rámci turnaja FNC 11.

    Zápas má výrazný náboj aj mimo ringu. Hutník v poslednom období otvorene vyhlásil, že chce Végha poraziť, čím rivalite dodal osobný rozmer.

    V Bratislave tak nepôjde len o exhibíciu, ale o ostrý duel skúsených bojovníkov.

    Ondřej Hutník je legendou česko-slovenského postoja. V profesionálnej kariére dosiahol bilanciu 89 víťazstiev a 13 prehier.

    Po sedemročnej pauze sa vracia medzi laná ringu pravdepodobne naposledy. Väčšinu času sa venoval trénerskej práci v pražskom Spejbl Gym Prague.

    Attila Végh má za sebou úspešnú MMA kariéru. Po ukončení trilógie s Karlosom Vémolom sa opäť sústreďuje na box a v organizácii Fight Night Challenge už zaznamenal aj víťazstvá.

    Súboj Végh – Hutník patrí medzi hlavné ťaháky turnaja a sľubuje silnú divácku pozornosť. Rozhodne sa 9. mája v Bratislave.

    Attila "Pumukli" Végh.
    Attila "Pumukli" Végh.
    Végh sa znova predstaví v ringu. V Bratislave bude čeliť českej legende
