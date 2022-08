Feneš nezúfa: Netreba robiť vedu z letného turnaja, ktorý sa nemal odohrať

V stretnutí s Českom sme mali výborný úvod. Súper sa vďaka svojej kvalite dostal do miernej výhody. V závere sme mali obrovský tlak a vyrovnali sme. Hokej je však hra chýb a Česi to využili.

Dojmy sú stále zmiešané. Čakali sme, že sa prebojujeme do štvrťfinále. Bohužiaľ, nevyšlo to pre naše výkony. Prehra Čechov s Lotyšmi nás definitívne poslala domov.

Druhý zápas bol výbuch z našej strany. To sa v hokejovom živote raz za čas stane. Kanada priviezla kvalitný tím, ktorý bol celý draftovaný so skúsenosťami z NHL. My sme tu mali chlapcov, ktorí sa do tohto veľkého hokeja iba chcú dostať.

Duel s Lotyšmi sme zvládli, bol to náš najlepší zápas. Na majstrovstvách sveta podali Lotyši húževnatý výkon.