Ivan Buchinger po operácii: Bolesť je môj kamarát

"Niekedy stačí iba sekunda a prepíše všetky plány a prípravy. Bola to nešťastná náhoda na tréningu, ktorá sa skončila s nepríjemným zranením.

Dúfal som, že to nebude také vážne, stačí pár dní a môžem pokračovať. Tešil som sa na zápas, dal som do toho všetko a tak strašne som si veril, že to dokážem."

Zranenie sa nakoniec ukázalo vážnejšie ako Buchinger predpokladal a tak šampión ľahkej a perovej váhy musel podstúpiť operáciu kolena. Tú dnes úspešne absolvoval a pred sebou tak má rekonvalescenciu. Bolesť je ale to posledné, čo rodáka z Gabčíkova trápi.