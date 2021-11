Veľká smola. Buchinger zranený, náhradou v súboji o titul je veterán UFC

PRAHA. Mal to byť veľký pokus o prekonanie niečo nevídaného. Dvojnásobný šampión československej organizácie Oktagon MMA Ivan Buchinger sa mal 4. decembra pokúsiť o zisk tretieho titulu.

Vyzve ho nepríjemný veterán UFC

„Je to bojovník, ktorého mnohí z vás chcú vidieť v boji o titul, má štyri víťazstvá v rade, je to veterán UFC a v rebríčku Oktagonu mu patrí miesto v prvej päťke. Je to Bojan Velickovic.

Má za sebou veľa súbojov v UFC a PFL a nám sa tu uviedol dvoma rýchlymi výhrami. Bojan bol v tréningu na Matého Kertésza, takže bude určite pripravený. Príde aj s Neilom Magnym (popredný zápasník UFC) a ďalším zaujímavým trénerom,“ uviedol nového vyzývateľa o trón divízie do 77 kilogramov jeden z promotérov Oktagonu Ondřej Novotný.

Rodák z Nového Sadu sa domácim fanúšikom uviedol dvoma rýchlymi výhrami v júni a septembri tohto roka. S Emmanuelom Dawom a Carlom Praterom si Velickovic poradil jednoznačne v priebehu prvého kola.

Šampión najnabitejšej váhovej kategórie v Oktagone David Kozma v žiadnom prípade za svojím súperom nezaostáva. Od svojho debutu v marci 2018 pod farbami Oktagonu doposiaľ z ôsmich duelov nepoznal premožiteľa.

