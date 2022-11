Američania chceli byť solidárni k ženám. Irán sa sťažuje, že mu zmenili vlajku

Irán odohrá svoj posledný zápas v B-skupine práve s reprezentáciou USA a v prípade víťazstva postúpi do osemfinále.

Takto upravená grafika sa objavila na profiloch US Soccer pred utorkovým vzájomným duelom oboch krajín na MS v Katare.

TEHERÁN. Iránska futbalová federácia (FFI) podala oficiálnu sťažnosť na Futbalovú federáciu USA (US Soccer), ktorá na sociálnych sieťach z vlajky Iránu odstránila slovo Alah (arabské slovo označujúce Boha - pozn.).

Iránska futbalová federácia poslala Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) e-mail so žiadosťou o vydanie vážneho varovania americkej federácii," uviedla iránska štátna tlačová agentúra IRNA.

Vlajka Iránu pozostáva z troch vodorovných pásov zelenej, bielej a červenej farby so slovom Alah v arabskom písme uprostred. US Soccer toto slovo odstránila a upravenú vlajku zverejnila na 24 hodín na oficiálnych účtoch na Instagrame a Twitteri.

"Bola to jednorazová grafika ako vyjadrenie solidarity so ženami v Iráne," uviedol predstaviteľ pre komunikáciu amerického futbalového orgánu a dodal, že na webovej stránke US Soccer zostala vlajka nezmenená.