    Egypt
    Egypt
    MS vo futbale 2026
    27.06.2026, Skupina G
    Seattle
    05:00
    Irán
    Irán
    PrehľadPride zápas

    Irán a Egypt sú proti dúhovým vlajkám na svojom zápase. FIFA ich sťažnosti zamietla

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
    TASR|26. jún 2026 o 11:22
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    Návrh na Pride zápas je iniciatívou miestneho organizačného výboru v Seattli, nie samotnej FIFA.

    Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) potvrdila, že povolila dúhové vlajky na štadióne Lumen Field v Seattli počas zápasu G-skupiny majstrovstiev sveta medzi Iránom a Egyptom (27.júna o 5.00 SELČ) napriek sťažnostiam od oboch futbalových federácií. Stretnutie už pred žrebom venovali podpore LGBTQ+ komunity.

    Homosexuálne činy sú v Iráne trestné a niekedy dokonca podliehajú trestu smrti.

    V Egypte údajne existujú trestné činy „na ochranu morálky alebo náboženstva“, podľa ktorých možno stíhať aj homosexualitu.

    FIFA napriek tomu vydala vo štvrtok vyhlásenie, kde zopakovala, že povolila dúhové vlajky.

    „Majstrovstvá sveta sú inkluzívne podujatie. Vítaní sú fanúšikovia všetkých sexuálnych orientácií a rodových identít,“ citovala vyhlásenie agentúra AFP.

    FIFA zároveň dodala, že návrh na Pride zápas je iniciatívou miestneho organizačného výboru.

    Tréneri oboch národných mužstiev sa však sústredia na duel, ktorý rozhodne o postupujúcom do šestnásťfinále.

    „Všetky naše myšlienky sa budú sústrediť na futbal, na našich ľudí a na úspech,“ povedal na predzápasovej tlačovej konferencii kormidelník Iránu Amir Ghalenoi, ktorého slová potvrdil aj kouč Egypta Hossam Hassan.

    „Všetci sa sústredíme na futbal. Záleží nám na výkone na ihrisku,“ dodal 59-ročný lodivod.

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    MS vo futbale 2026

    Kanadský hráč Jonathan David(vľavo) oslavuje so spoluhráčmi
    Kanadský hráč Jonathan David(vľavo) oslavuje so spoluhráčmi
    Kanada je prvá hostiteľská krajina na MS, ktorá hrá vyraďovací zápas mimo svojho územia.
    dnes 11:58
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    Domov»MS vo futbale 2026»Irán a Egypt sú proti dúhovým vlajkám na svojom zápase. FIFA ich sťažnosti zamietla