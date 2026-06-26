Irán a Egypt sú proti dúhovým vlajkám na svojom zápase. FIFA ich sťažnosti zamietla

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) potvrdila, že povolila dúhové vlajky na štadióne Lumen Field v Seattli počas zápasu G-skupiny majstrovstiev sveta medzi Iránom a Egyptom (27.júna o 5.00 SELČ) napriek sťažnostiam od oboch futbalových federácií. Stretnutie už pred žrebom venovali podpore LGBTQ+ komunity.
Homosexuálne činy sú v Iráne trestné a niekedy dokonca podliehajú trestu smrti.
V Egypte údajne existujú trestné činy „na ochranu morálky alebo náboženstva“, podľa ktorých možno stíhať aj homosexualitu.
FIFA napriek tomu vydala vo štvrtok vyhlásenie, kde zopakovala, že povolila dúhové vlajky.
„Majstrovstvá sveta sú inkluzívne podujatie. Vítaní sú fanúšikovia všetkých sexuálnych orientácií a rodových identít,“ citovala vyhlásenie agentúra AFP.
FIFA zároveň dodala, že návrh na Pride zápas je iniciatívou miestneho organizačného výboru.
Tréneri oboch národných mužstiev sa však sústredia na duel, ktorý rozhodne o postupujúcom do šestnásťfinále.
„Všetky naše myšlienky sa budú sústrediť na futbal, na našich ľudí a na úspech,“ povedal na predzápasovej tlačovej konferencii kormidelník Iránu Amir Ghalenoi, ktorého slová potvrdil aj kouč Egypta Hossam Hassan.
„Všetci sa sústredíme na futbal. Záleží nám na výkone na ihrisku,“ dodal 59-ročný lodivod.