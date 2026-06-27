Sú to katastrofálne MS. Pohroma, kritizoval kapitán Iránu. Ak chcú, aby sme vypadli, tak vypadneme

Kapitán iránskych futbalistov Mahdí Taremí označil majstrovstvá sveta za katastrofálne a spochybnil, či je jeho tím na šampionáte, ktorý organizujú USA, Kanada a Mexiko, stále vítaný.
Tridsaťtriročný útočník sa v rozhovore s novinármi po remíze 1:1 s Egyptom v záverečnom stretnutí skupiny G posťažoval na nespravodlivé podmienky a logistickú pohromu.
Irán sa na MS v Severnej Amerike kvalifikoval ako jeden z prvých. Od konca februára však bola jeho účasť na turnaji neistá pre konflikt s USA.
Napokon na ňom zostal, len pôvodne určenú základňu v americkom Tucsone vymenil za mexickú Tijuanu.
Úvodné dva zápasy v "géčku" odohralo mužstvo v Los Angeles, ten posledný s Egyptom v Seattli.
Po druhom dueli, v ktorom Iránci remizovali s Belgickom 0:0, zanechali v šatni SoFi Stadium ručne písaný odkaz, v ktorom poďakovali druhému najľudnatejšiemu mestu USA za jeho pohostinnosť.
Katastrofálne majstrovstvá sveta
V dejisku turnaja sa výber trénera Amíra Ghálenoeího musí od začiatku vyrovnávať s komplikáciami, keďže americké úrady vyžadujú, aby tím vstúpil do krajiny do 24 hodín pred zápasom a odletel v rovnaký deň.
To už predtým viedlo Ghálenoeího k tomu, že Irán označil za "najutláčanejšie" mužstvo na turnaji.
Teraz sa na podmienky posťažoval aj Taremí. "Sú to katastrofálne majstrovstvá sveta. Pohroma. Medzinárodná futbalová federácia FIFA by tu mala vyriešiť každý problém, ale bohužiaľ to od samého začiatku nezvládla.
Pán predseda Gianni Infantino prišiel do našej šatne po prvom zápase a povedal: 'Je to len začiatok. '
Zajtrajškom sa ale končí skupinová fáza a my tu nemáme našich logistických pracovníkov. Nemajú víza," konštatoval Taremí.
Ak chcú, aby sme vypadli, tak vypadneme
Nechápe ani neustále presuny na mexickú základňu. "Ako je možné, že stále musíme jazdiť do Tijuany? Máme radi Mexičanov. Máme radi Tijuanu. Je to tam skvelé. Sú to takí skromní ľudia. Máme ich radi.
Ale z pohľadu profesionálneho hráča a profesionálnej súťaže to nie je správne. Je to náš názor, lebo sme teraz zasa cestovali, zasa ideme do Tijuany. Takže bez oddychu, čo podľa nás nie je fér," povedal hráč Olympiakosu Pireus.
Nie je si istý, či o Irán ešte na turnaji stojí. "Kto nám chce pomôcť? Kto? Ak chcú, aby sme vypadli, dobre, tak vypadneme. Ale nie je to fér, "hovoril Taremí.
Irán vo všetkých troch stretnutiach remizoval a obsadil v skupine tretie miesto. Stále tak má slušnú šancu na prvý postup do vyraďovacej fázy.
V tabuľke tímov, ktoré sa umiestnili tretie, je aktuálne šieste. Ďalej ich pôjde osem z 12.
Som smutný, ale máme nádej
Taremí proti Egyptu v 11. minúte nepremenil penaltu, jeho spoluhráč Rámín Rezajíán ale čoskoro nato vyrovnal na konečných 1:1.
V dramatickom záverečnom nastavení Iránci mohli strhnúť výhru na svoju stranu, gól Šodžáího Chalílzadého ale neplatil kvôli tesnému ofsajdu. Po ňom nevyužili veľké šance ani jeho spoluhráči, Sajjed Ezatolahí trafil brvno.
"Som smutný, ale máme nádej, však? Človek má vždy nádej a po zápase sme v šatni mali dobrú energiu, takže uvidíme, čo sa stane.
Teším sa na zajtrajšie zápasy. Sme hrdí na naše výkony a sami na seba, vzhľadom na to, ako sme si viedli v posledných troch zápasoch, "povedal Taremí.
Zápasu s Egyptom hrozilo, že bude zatienený geopolitickými udalosťami. Niektorí fanúšikovia mávali predrevolučnými iránskymi vlajkami a vypískali národnú hymnu.
Stalo sa tak len niekoľko hodín po tom, ako Spojené štáty americké začali útoky na Irán v reakcii na štvrtkový útok na obchodnú loď v Hormuzskom prielive, z ktorého Washington obvinil Irán. Strany sa navzájom vinia z porušenia prímeria.
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