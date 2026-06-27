Veľký smútok futbalistov Iránu. Tím oslavoval historický postup, no zasiahol systém VAR

MS vo futbale 2026 - skupina G
Egypt - Irán 1:1 (1:1)
Góly: 5. Saber - 14. Rezaeian
Rozhodcovia: Marciniak - Listkiewicz, Kupsik (všetci Poľ.), ŽK: Saber, Ibrahim, Lasheen - Kanaani, Nemati, Ezatolahi, Khalilzadeh
Diváci: 66.925
Egypt: Shobeir - Hany, Rabia, Abdelmonem (14. Ibrahim), Fatouh - Lasheen, Saber (46. Attia) - Ashour (46. Marmoush), Salah (57. Zizo), Trezeguet - Ziko (76. Abdelkarim)
Irán: Beiranvand - Rezaeian, Kanaani, Khalilzadeh, Nemati (46. Hardani), Mohammadi - Ghoddos (67. Moghanlou), Ghorbani, Ezatolahi, Mohebi (90+1. Jahanbakhsh) - Taremi
Egyptskí futbalisti postúpili do šestnásťfinále na MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade z 2. miesta v G-skupine. V sobotnom rannom dueli v Seattli si s Iránom rozdelili body po remíze 1:1.
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Iránci majú na konte 3 body a na postup spomedzi tímov na 3. miestach potrebujú ešte pomoc z ďalších štadiónov.
„Faraóni“ sa ujali vedenia už v 5. minúte zásluhou Mahmouda Sabera, ale v 14. minúte vyrovnal Ramin Rezaeian.
Medzitým zneškodnil pokutový kop Mehdiho Taremiho egyptský brankár Oufa Shobeir.
Iránci sa v samom závere radovali, ale gól Khalilzadeha napokon neplatil pre ofsajd.
Egypťania sa o svojom premiérovom postupe zo skupinovej fázy na MS dozvedeli ešte pred úvodným výkopom, keď im definitívnu istotu zabezpečili sobotné výsledky v H-skupine.
Ako druhý najlepší tím G-skupiny sa v piatok 3. júla o 22.00 h SELČ stretnú v Arlingtone s Austráliou.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina G
Priebeh zápasu Egypt - Irán
I. polčas:
Egypt išiel do vedenia už v 5. minúte, keďže sa Saber v pokutovom území dostal k dorážke a poslal loptu do siete pomedzi brániacich hráčov.
Irán mal ideálnu príležitosť na vyrovnanie v 11. minúte po faule Abdelmonema na Taremiho v pokutovom území. Taremi však jedenástku nepremenil, keď ho vychytal Shobeir.
Iránci predsa len vyrovnali na 1:1 už v 14. minúte zásluhou Rezaeiana, ktorý skóroval z dorážky z uhla po Shobeirovom zákroku proti strele Mohammadiho.
Atraktívny prvý polčas už ďalší gól nepriniesol, v jeho závere hlavičkoval tesne vedľa brány iránsky obranca Khalilzadeh.
II. polčas:
V úvode druhého dejstva Salah našiel v šestnástke Trezegueta, ktorému ale strela nesadla podľa predstáv.
Najväčšia egyptská hviezda napokon duel nedohrala pre zranenie zadného stehenného svalu.
Salah tak v súboji s Iránom nevyrovnal rekord v počte gólov za Egypt, ktorý drží o jeden presný zásah kormidelník „faraónov“ Hossam Hassan.
Obraz hry po zmene strán stratil na atraktivite a mužstvá sa nedostávali do vyložených gólových príležitostí.
V 3. minúte nadstaveného času rozvlnil sieť z dorážky po štandardnej situácii Khalilzadeh, ale obrovskú radosť Iráncov prekazil ofsajdový verdikt.
Zverenci trénera Amira Ghalenoeia mali ešte v záverečných desiatkach sekúnd niekoľko šancí, no Egypťania náročné momenty ustáli.
Hlasy po zápase
Oufa Shobeir, brankár Egyptu: „Sme veľmi hrdí na náš historický postup, je to neuveriteľné. Boh sa vám postará o šťastie, alebo nie.“
Amir Ghalenoei, tréner Iránu: „Ak sa pozrieme na všetky tri zápasy, nedostali sme odmenu za naše úsilie. Futbalová spravodlivosť nestála na našej strane.“