Slovan zvládol duel na horúcej pôde. Do domácej odvety si prinesie gólový náskok

Liga majstrov - 1. zápas 2. predkola

Víťaz dvojzápasu nastúpi v 3. predkole proti úspešnejšiemu zo súboja Šerif Tiraspoľ/Maccabi Haifa, zdolaný tím čaká presun do 3. predkola Európskej ligy.

Priebeh zápasu Zrinjski Mostar - Slovan Bratislava

I. polčas:

Domáci podnikli prvú akciu v zápase, no Kašia center do šestnástky odvrátil do bezpečia. Zrinjski mal potom výhodu dvoch "štandardiek" po sebe, ale aj s nimi si obrana Slovana poradila.